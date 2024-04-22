Европейские страны готовы помочь с ПВО и артиллерийскими снарядами по инициативе Чехии

Боррель рассказал, когда именно в Украину доставят первые снаряды по чешской инициативе
Совсем скоро планируются первые поставки артиллерийских снарядов. Их приобрели благодаря чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.
Об этом пишет "Европейская правда".
Когда ждать первые снаряды
"Многие страны присоединились к чешской инициативе и первые поставки могут быть в конце мая-начале июня" , — отметил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов, в которой дистанционно принимали участие также украинские министры.
Как еще страны ЕС готовы помочь Украине
"Многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе ради координации, поиска и продвижения усилий по усилению украинской ПВО" , — добавил Жозеп Боррель.
По его словам, ряд стран вообще выразили готовность внести конкретные взносы по обоим направлениям.
"Эти задачи — больше ПВО и больше снарядов калибра 155 мм — остаются нашим приоритетом", — подчеркнул главный дипломат ЕС.
Напомним, что очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в пятницу, 26 апреля. Однако точное место проведения объявлено не было.
Германия задерживает поставки Украине 400 бронемашин MRAP. Планы по поставкам претерпели существенные изменения из-за проблем с получением компонентов и сертификацией.
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