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Боррель рассказал, когда именно в Украину доставят первые снаряды по чешской инициативе

22 апреля 2024 19:55
- Валерия Барановская
Европейские страны готовы помочь с ПВО и артиллерийскими снарядами по инициативе Чехии
Артиллерийские снаряды. Фото:Новини.LIVE
- Валерия Барановская

Совсем скоро планируются первые поставки артиллерийских снарядов. Их приобрели благодаря чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда".

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"Многие страны присоединились к чешской инициативе и первые поставки могут быть в конце мая-начале июня" , — отметил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов, в которой дистанционно принимали участие также украинские министры.

Как еще страны ЕС готовы помочь Украине

"Многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе ради координации, поиска и продвижения усилий по усилению украинской ПВО" , — добавил Жозеп Боррель.

По его словам, ряд стран вообще выразили готовность внести конкретные взносы по обоим направлениям.

"Эти задачи — больше ПВО и больше снарядов калибра 155 мм — остаются нашим приоритетом", — подчеркнул главный дипломат ЕС.

Напомним, что очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в пятницу, 26 апреля. Однако точное место проведения объявлено не было.

Германия задерживает поставки Украине 400 бронемашин MRAP. Планы по поставкам претерпели существенные изменения из-за проблем с получением компонентов и сертификацией.

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