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Біженці чи ATACMS: що отримає Україна в результаті нового наступу росіян

28 липня 2023 22:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Біженці чи ATACMS: що отримає Україна в результаті нового наступу росіян
Американські далекобійні ракети ATACMS. Фото: Defence Express
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Успіх російських військ на Куп'янському напрямку може спровокувати нову хвилю біженців з Харкова та області. Разом з тим, ескалація бойових дій на цій ділянці фронту, імовірно, підштовхне західних партнерів до пришвидшення передачі Україні літаків F-16 та надання ракет ATACMS.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Чи очікувати нової хвилі біженців з Харківщини

Ігор Романенко прокоментував можливість збільшення кількості біженців з Харкова та області, зважаючи на наступ росіян на Куп'янському напрямку.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ припустив, що прямо зараз чекати нової хвилі міграції з регіону не варто — цей процес буде залежати від можливих успіхів російських військ.

"Якщо вони далеко зайдуть на територію Харківщини, тоді, імовірно, матимемо збільшення кількості біженців з цієї області. А якщо ЗСУ зупинять окупантів далеко від основних населених пунктів Харківської області, навряд чи цей наступ спровокує нову міграційну хвилю", — упевнений експерт.

ATACMS для ЗСУ

Щодо того, чи може російський наступ на сході змінити плани західних партнерів щодо надання нової зброї Силам оборони України, то тут Ігор Романенко зазначив — по-перше, можна буде очікувати зміну (у бік пришвидшення) термінів навчання і передачі ЗСУ літаків F-16.

Крім того, найближчим часом, можливо, уже в серпні, на думку генерал-лейтенанта у відставці, буде ухвалюватися рішення про ракети ATACMS для української армії.

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко назвав два чинники, якими могли керуватися росіяни, розпочинаючи наступ на Куп'янському напрямку східного фронту.

Додамо, Новини.LIVE раніше писали про те, чим для України важливі ракети ATACMS, коли ЗСУ можуть їх отримати — і якими домашніми розробками можна було б їх замінити.

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