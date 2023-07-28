Беженцы или ATACMS: что получит Украина в результате нового наступления россиян

Американские дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: Defence Express

Успех российских войск на Купянском направлении может спровоцировать новую волну беженцев из Харькова и области. Вместе с тем эскалация боевых действий на этом участке фронта, вероятно, подтолкнет западных партнеров к ускорению передачи Украине самолетов F-16 и предоставлению ракет ATACMS.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Ждать ли новой волны беженцев из Харьковской области

Игорь Романенко прокомментировал возможность увеличения количества беженцев из Харькова и области, учитывая наступление россиян на Купянском направлении.

Экс-замначальника Генштаба ВСУ предположил, что прямо сейчас ждать новой волны миграции из региона не стоит — этот процесс будет зависеть от возможных успехов российских войск.

"Если они далеко зайдут на территорию Харьковской области, тогда, вероятно, будет увеличение количества беженцев из этой области. А если ВСУ остановят оккупантов вдали от основных населенных пунктов Харьковской области, вряд ли это наступление спровоцирует новую миграционную волну", — уверен эксперт.

ATACMS для ВСУ

Что касается того, может ли российское наступление на востоке изменить планы западных партнеров по предоставлению нового оружия Силам обороны Украины, то здесь Игорь Романенко отметил, что, во-первых, можно будет ожидать смену (в сторону ускорения) сроков обучения и передачи ВСУ самолетов F-16.

Кроме того, что в ближайшее время, возможно, уже в августе, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, будет приниматься решение о ракетах ATACMS для украинской армии.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко назвал два фактора, которыми могли руководствоваться россияне, начиная наступление на Купянском направлении восточного фронта.

Добавим, Новини.LIVE ранее писали о том, чем для Украины важны ракеты ATACMS, когда ВСУ могут их получить — и какими домашними разработками можно было бы их заменить.