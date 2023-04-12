Блинкен рассказал, помогут ли США в будущем контрнаступлении Украины: детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Olivier Douliery/AFP

Украина самостоятельно принимает решение по контрнаступательным действиям с целью освобождения своих территорий. США только могут помочь советом и поддержкой.

Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен .

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Как отметил Блинкен на пресс-конференции, вчера вечером, 11 апреля, Соединенные Штаты готовы предоставить свои советы и поддержку Украине, если будет такая необходимость. Однако он подчеркнул, что важные решения по контрнаступательным действиям с целью освобождения захваченных россией территорий украинское военное руководство принимает самостоятельно.

"Украина должна принимать решение о том, как она может наиболее эффективно защититься от российской агрессии и вернуть захваченную у нее территорию", — сказал госсекретарь США.

Напомним, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом. Хотя ранее сообщалось, что он будет весной.

Ранее мы также писали, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.