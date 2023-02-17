Бояться диверсій: росіяни прикриваються за цивільними спинами
Російські окупанти постійно розміщують особовий склад у густонаселених районах. Побоюючись диверсій, вони ховаються за спинами людей.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Окупанти ховаються за цивільними спинами
"На тимчасово окупованих територіях російські окупаційні війська обрали стратегію розміщення особового складу серед цивільного населення. Боячись диверсій з боку наших партизанів, росіяни ховаються за спинами цивільних. Також, окупанти розміщують обладнання та військову техніку (ОВТ) у дворах житлових кварталів, поруч", — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні уточнили, що росіянам не вдасться сховатися від українського підпілля. Настінний момент і година та кожен заплатить справедливу ціну за вторгнення на нашу землю. Так, як це нещодавно сталося на Херсонщині.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях. Книжки вилучаються із фондів загальних та шкільних бібліотек.
Також ми писали, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від працівників бюджетної галузі отримати документи РФ.
Додамо, росіяни створили на лівобережжі Херсонської області свою незаконну " цивільну адміністрацію ", але охочих працювати в ній немає. Колаборанти імітують повноцінну діяльність.