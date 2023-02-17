Росіяни прикриваються за цивільними спинами

Російські окупанти

Російські окупанти постійно розміщують особовий склад у густонаселених районах. Побоюючись диверсій, вони ховаються за спинами людей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти ховаються за цивільними спинами

"На тимчасово окупованих територіях російські окупаційні війська обрали стратегію розміщення особового складу серед цивільного населення. Боячись диверсій з боку наших партизанів, росіяни ховаються за спинами цивільних. Також, окупанти розміщують обладнання та військову техніку (ОВТ) у дворах житлових кварталів, поруч", — йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні уточнили, що росіянам не вдасться сховатися від українського підпілля. Настінний момент і година та кожен заплатить справедливу ціну за вторгнення на нашу землю. Так, як це нещодавно сталося на Херсонщині.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях. Книжки вилучаються із фондів загальних та шкільних бібліотек.

Також ми писали, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від працівників бюджетної галузі отримати документи РФ.

Додамо, росіяни створили на лівобережжі Херсонської області свою незаконну " цивільну адміністрацію ", але охочих працювати в ній немає. Колаборанти імітують повноцінну діяльність.