Россияне прикрываются за спинами гражданских

Российские оккупанты

Российские оккупанты постоянно размещают личный состав в густонаселенных районах. Опасаясь диверсий, они прячутся за спинами гражданских людей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты прячутся за спинами гражданских

"На временно оккупированных территориях русские оккупационные войска избрали стратегию размещения личного состава среди гражданского населения. Боясь диверсий со стороны наших партизан, россияне прячутся за спинами гражданских. Также оккупанты размещают оборудование и военную технику (ОВТ) во дворах жилых кварталов, рядом с детскими площадками", — говорится в сообщении.

Также в сообщении уточнили, что россиянам не удастся укрыться от украинского подполья. Настанет момент и час, и каждый заплатит справедливую цену за вторжение на нашу землю. Так, как это недавно произошло на Херсонщине.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных. Книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек.

Также мы писали, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной сферы получить документы рф.

Добавим, россияне создали на левобережье Херсонской области свою незаконную "гражданскую администрацию", но желающих работать в ней нет. Коллаборанты имитируют полноценную деятельность.