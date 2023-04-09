"Боятся наступления": в ВСУ высмеяли рекордный окоп россиян в Запорожской области

Алексей Дмитрашковский. Фото: "Вечерний Киев" / Олег Пальчик

Недавно появились спутниковые снимки, на которых видно окоп россиян в Запорожской области, протяженность которого составляет 70 километров. Такие действия оккупантов являются проявлением страха перед украинским контрнаступлением.

Об этом рассказал спикер Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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"Это из-за страха контрнаступления. Именно поэтому они так обустраивают свои позиции, строят фортификацию", — сказал Дмитрашковский.

Кроме того, по его словам, оккупанты сейчас очень активно минируют территорию. Причем неизвестно, составляют ли они карты минных полей, чтобы потом их можно было разминировать.

Что известно о рекордно длинном окопе россиян

Окоп был замечен на снимках спутника Sentinel-2. Анализ спутниковых данных отмечает, что строительство этой грандиозной траншеи началось еще в сентябре прошлого года, а копать ее начали с двух направлений. К 18 октября окоп готов.

Рекордный окоп россиян. Фото: спутниковые снимки

Длина 70-километрового окопа, вырытого россиянами, — почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км).

Рекордный окоп россиян. Фото: спутниковые снимки

Напомним, спутниковые снимки показали, что на севере Крыма в районе российского пункта пропуска Армянск и Перекопского вала обустроена двойная линия окопов. На спутниковых фото видно появление новых фортификационных сооружений с двух сторон от трассы Е-105, а также у озера Сиваш.

Ранее в Генштабе сообщалось, что в Крыму российские оккупанты заставляют местное строить фортификационные сооружения. Денег вынужденным строителям не платят, но работать все равно заставляют.