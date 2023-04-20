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Бояться витоку інформації: на Херсонщині окупанти посилили перевірки людей

20 квітня 2023 19:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бояться витоку інформації: на Херсонщині окупанти посилили перевірки людей
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В окремих населених пунктах Херсонської області російські військові посилили контррозвідувальний режим. Вони побоюються витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Як зазначають у Генштабі, в окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних.

"Водночас, під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в Херсонській області мінують акваторію річок Дніпро і Конка. На встановлених російських мінах уже кілька разів підривалися місцеві жителі.

Окрім того, останній обстріл Херсонщини призвів до знеструмлення декількох міст в регіоні. 

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