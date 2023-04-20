Боятся утечки информации: в Херсонской области оккупанты усилили проверки людей

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские военные усилили контрразведывательный режим. Они опасаются утечки информации о дислокации их подразделений.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Как отмечают в Генштабе, в отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских.

"В то же время, в ходе таких проверок, оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска в Херсонской области минируют акваторию рек Днепр и Конка. На установленных российских минах уже несколько раз взрывались местные жители.

Кроме того, последний обстрел Херсонской области привел к обесточиванию нескольких городов в регионе.