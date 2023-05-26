Боевикам из Украины, воевавшим на стороне врага, сообщено о подозрении

Военные РФ в поле боя. Фото: росСМИ

‚Сегодня, 26 мая, Офис генпрокурора сообщил, что девять боевиков из Украины сообщены о подозрении. Мужчины воевали на стороне врага. Пятеро из них вступили в ряды РФ добровольно.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

Читайте также:

Боевики из Украины

Отмечается, что девять граждан Украины сообщено о подозрении по фактам государственной измены и участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

В 2022 году пятеро мужчин добровольно вступили в ряды РФ, а четверых — мобилизовали. На "службе" они обрели военную форму и оружие. В числе вражеских военных сил боевики получали и передавали информацию о перемещении техники и личного состава ВСУ.

Кроме этого, они охраняли военные объекты оккупантов, осуществляли фортификацию сооружений для врага и сопротивлялись ВСУ вблизи Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Один из боевиков занимался эвакуацией раненых и убитых военных РФ и участников НЗФ. Среди подозреваемых также помощник гранатометчика, стрелки и командир противотанкового взвода.

Сообщается, что в апреле 2023 года украинские военные задержали их на территории Донбасса.

Боевики из Украины, воевавшие на стороне врага. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, что Офис генпрокурора сообщил, что пятерых военнослужащих РФ будут судить. В Гостомеле они обстреливали гражданские автомобили с мирными жителями.

За время полномасштабного вторжения оккупационные войска издевались над украинцами. Проводились обыски помещений, грабили, калечили, держали в плену, убивали и насиловали граждан Украины. В настоящее время в Офисе генпрокурора сообщил количество зафиксированных насильственных действий российских войск.

В пятницу, 19 мая, СБУ сообщили, что тюремный срок получили "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм". Они штурмовали украинские города на востоке Украины.