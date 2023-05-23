Реакція Кремля на події на Бєлгородщині – брифінг Пєскова

Президент РФ, міжнародний злочинець Володимир Путін. Фото: ТАСС

"Рот Путіна" Дмитро Пєсков не знає, скільки людей проникло з боку України до Бєлгородської області і чому "зачистка від диверсантів" триває вже більше доби. Про це стало відомо під час брифінгу 23 травня, повідомляє російський "Интерфакс".

"Я не можу давати ці цифри. Зараз наші спеціальні служби займаються цим, з'ясовують особистості, кількість і все інше. Після того, як вони з'ясують, тоді вже можна буде їм ставити питання", — заявив Пєсков журналістам.

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"Глибоке занепокоєння"

За словами речника Путіна, проникнення ДРГ на Бєлгородщину підтверджує необхідність агресивної війни, яку Кремль називає "спеціальною військовою операцією".

"Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень", — сказав Пєсков.

На запитання журналістів, чи брали участь у проникненні до Бєлгородської області етнічні росіяни, Пєсков відповів, що всі нападники — це "українські бойовики".

"Це українські бойовики з України. В Україні живе дуже багато етнічних росіян, але все одно вони є українськими бойовиками", — заявив він.

Кордон не на замку

Також Пєсков відмовився коментувати ефективність захисних споруд, відомих як "зуби дракона", на які Бєлгородська область у 2022 році витратила 10 млрд рублів. За словами речника Путіна, адміністрація президента РФ не може давати оцінки характеристикам захисних конструкцій.

Радбезу не буде — всі роз'їхалися

На запитання, чи планує Путін провести спеціальне засідання Ради Безпеки РФ, Пєсков відповів негативно.

"Напевно, ближче до кінця тижня відбудеться регулярна нарада, але спеціальної у планах немає", — сказав він.

Варто зазначити, що, судячи з повідомлень російських ЗМІ, екстрено скликати Радбез Путіну навряд чи вдалося б, оскільки деякі його члени зараз перебувають за межами Росії. Зокрема, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 22 травня розпочав свій дводенний візит до Китаю, а заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв перебуває з візитом у Лаосі.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, Легіон "Свобода Росії" заявив, що продовжує звільнення Бєлгородщини від путінського режиму.

Також надійшли повідомлення, що через погіршення ситуації на кордоні Росія планує перемістити деякі свої підрозділи з України до Бєлгородської області.