Реакция Кремля на события на Белгородщине - брифинг Пескова

Президент РФ, международный преступник Владимир Путин. Фото: ТАСС

"Рот Путина" Дмитрий Песков не знает, сколько людей проникло со стороны Украины в Белгородскую область и почему "зачистка от диверсантов" длится уже больше суток. Об этом стало известно во время брифинга 23 мая, сообщает российский "Интерфакс".

"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее. После того как они выяснят, тогда уже можно будет им задавать вопросы", — заявил Песков журналистам.

Читайте также:

"Глубокая обеспокоенность"

По словам пресс-секретаря Путина, проникновение ДРГ на Белгородщину подтверждает необходимость агрессивной войны, которую Кремль называет "специальной военной операцией".

"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", — сказал Песков.

На вопрос журналистов, участвовали ли в проникновении в Белгородскую область этнические русские, Песков ответил, что все нападающие — это "украинские боевики".

"Это украинские боевики из Украины. В Украине живет очень много этнических русских, но все равно они являются украинскими боевиками", — заявил он.

Граница не на замке

Также Песков отказался комментировать эффективность защитных сооружений, известных как "зубы дракона", на которые Белгородская область в 2022 году потратила 10 млрд рублей. По словам пресс-секретаря Путина, администрация президента РФ не может давать оценки характеристикам защитных конструкций.

Совбеза не будет — все разъехались

На вопрос, намерен ли Путин провести специальное заседание Совета безопасности РФ, Песков ответил отрицательно.

"Наверное, ближе к концу недели состоится регулярное совещание, но специального в планах нет", — сказал он.

Стоит отметить, что, судя по сообщениям российских СМИ, экстренно созвать Совбез Путину вряд ли бы удалось, поскольку некоторые его члены сейчас находятся за пределами России. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 мая начал свой двухдневный визит в Китай, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев находится с визитом в Лаосе.

Напомним, во вторник, 23 мая, Легион "Свобода России" заявил, что продолжает освобождение Белгородщины от путинского режима.

Также поступили сообщения, что из-за ухудшения ситуации на границе Россия планирует переместить некоторые свои подразделения из Украины в Белгородскую область.