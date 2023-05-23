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Военный оценил российские потери от рейда ВСУ по Белгородщине

23 мая 2023 13:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Полковник ВСУ оценил прорыв через госграницу
Боец легиона "Свобода России". Фото: соцсети
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Прорыв и рейд бронегруппы одного из подразделений Вооруженных сил Украины через государственную границу в Белгородскую область Российской Федерации является тактическим успехом. Он также нанес невероятные имиджевые потери диктатору Владимиру Путину и России в целом.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник
Петр Черник

"Этим рейдом полностью развеян миф, что территория Российской Федерации неприкосновенна", — сказал Черник.

Кроме того, добавил он, этой атакой дана огромная оплеуха лично Путину.

"Он, как гарант неприкосновенности государственных границ, испытает чрезвычайную ревизию. И не столько в глазах рядовых граждан — там пропаганда все исправит, как в глазах элит. И этот рейд колоссально обострил конфликт между "башнями" Кремля", констатировал военный.

По словам Черника, следует напомнить, что за охрану границ отвечает "башня" Патрушева-Бортникова (первый является секретарем российского Совбеза, второй — директором ФСБ. — Ред.).

Ну и, наконец, заметил военный эксперт, наши союзники пришли к выводу, что на территории Российской Федерации можно воевать и можно туда переносить боевые действия.

Что произошло в приграничье России

В Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу. На видео, распространенном легионом "Свобода России", "российским добровольческим корпусом", местными соцсетями, были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

По состоянию на утро 23 мая губернатор
Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил на своем Telegram-канале, что на территории Белгородской области продолжаются боевые действия между путинскими силовиками и повстанцами. Есть раненые среди мирного населения, пожилая женщина скончалась во время эвакуации.

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