Бои под Бахмутом: почему для ВСУ важно освобождение Андреевки
Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта. Сейчас у ВСУ есть перспективы по освобождению населенного пункта Андреевка, что в свою очередь может сыграть важную роль для будущего вытеснения российских захватчиков из Бахмута.
Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Боевые действия возле Андреевки
По словам Череватого, возможное освобождение Андреевки в очередной раз улучшит тактическое положение Сил обороны в районе Бахмута. Это также, по его словам, позволит развить успех с целью окружения или вытеснения войск противника из Бахмута.
"Андреевка, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, которые будут взяты, позволяют завершать операцию по окружению Бахмута или вытеснению врага", — сказал он.
Следует отметить, что информация о взятии населенного пункта Андреевка под контроль ВСУ пока не соответствует действительности. Ряд СМИ ошибочно трактовали слова Череватого в эфире телемарафона как подтверждение информации об освобождении Андреевки, активно распространяющейся в сети.
Ситуация на Бахмутском фронте
Представитель Восточной группировки войск ВСУ также отметил, что в целом на Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают ежедневно по сотням метров освобождать нашу землю.
"За неделю учет идет на километры, придет время — оно пойдет и на десятки километров. Главный принцип здесь — это поступательность и максимальная сохранность личного состава, параллельно — нанесение максимального ущерба и потерь врагу", — сказал он.
Потери врага под Бахмутом
Череватый добавил, что за минувшие сутки на этом направлении были уничтожены 95 российских оккупантов, 187 ранены, трое взяты в плен.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты перебрасывают больше своих войск на Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. В настоящее время идут тяжелые бои.