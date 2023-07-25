Бои под Бахмутом: почему для ВСУ важно освобождение Андреевки

Украинский военнослужащий в зоне боевых действий вблизи Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта. Сейчас у ВСУ есть перспективы по освобождению населенного пункта Андреевка, что в свою очередь может сыграть важную роль для будущего вытеснения российских захватчиков из Бахмута.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По словам Череватого, возможное освобождение Андреевки в очередной раз улучшит тактическое положение Сил обороны в районе Бахмута. Это также, по его словам, позволит развить успех с целью окружения или вытеснения войск противника из Бахмута.

"Андреевка, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, которые будут взяты, позволяют завершать операцию по окружению Бахмута или вытеснению врага", — сказал он.

Следует отметить, что информация о взятии населенного пункта Андреевка под контроль ВСУ пока не соответствует действительности. Ряд СМИ ошибочно трактовали слова Череватого в эфире телемарафона как подтверждение информации об освобождении Андреевки, активно распространяющейся в сети.

Андреевка на карте боевых действий. Фото: deepstatemap.live

Ситуация на Бахмутском фронте

Представитель Восточной группировки войск ВСУ также отметил, что в целом на Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают ежедневно по сотням метров освобождать нашу землю.

"За неделю учет идет на километры, придет время — оно пойдет и на десятки километров. Главный принцип здесь — это поступательность и максимальная сохранность личного состава, параллельно — нанесение максимального ущерба и потерь врагу", — сказал он.

Потери врага под Бахмутом

Череватый добавил, что за минувшие сутки на этом направлении были уничтожены 95 российских оккупантов, 187 ранены, трое взяты в плен.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты перебрасывают больше своих войск на Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. В настоящее время идут тяжелые бои.