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В Генштабі розповіли про значні успіхи ЗСУ на сході та півдні країни

25 липня 2023 10:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Генштабі розповіли про значні успіхи ЗСУ на сході та півдні країни
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Фото: прессслужба Генштабу
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ЗСУ вибили російських окупантів з позицій поблизу Авдіївки на Бахмутському напрямку. Наразі українські військові наступають північніше та південніше Бахмута.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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Ситуація на сході

"У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки", — зазначив він.

Також армія РФ без успіху наступала в районах, які знаходяться північно-західніше Оріхово-Василівки. Аналогічна ситуація з наступом РФ "південніше Іванівського та західніше Кліщіївки".

Південний фронт

За словами Ковальова, ЗСУ успішно закріпилися на досягнутих рубежах на Старомайорському напрямку південного фронту.

Водночас речник додав, що ворог продовжує потужно оборонятися, переміщує свої підрозділи та застосовує запаси.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, але йде за планом. Він назвав причини, чому так відбувається.

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