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"Ворог опиняється в пастці": Сирський про ситуацію на Бахмутському напрямку

9 липня 2023 11:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Ворог опиняється в пастці": Сирський про ситуацію на Бахмутському напрямку
Снайпер ЗСУ сидить у засідці. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Успіхи українських військових на Бахмутському фронті не вщухають, і вони продовжують своє просування. У певних місцях противник опиняється у пастці.

Про це повідомив голова Сухопутних військ Олександр Сирський.

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Сирський зазначив, що на відео, що публікується, можна спостерігати дії снайпера з групи "Привид", який є частиною Окремої Президентської бригади, названої на честь гетьмана Богдана Хмельницького.

Снайпер успішно знищив супротивника одним пострілом з відстані 1200 метрів.

Також Сирський зазначив, що українські воїни змогли упустити ворожий безпілотник, який намагався атакувати їх під час роботи снайпера.

Нагадаємо, що Росія, мабуть, має обмежені запасні сили, які вона може мобілізувати для підтримки контролю над Бахмутом. Після періоду затишшя у червні, останній тиждень знову перетворив Бахмут на епіцентр одних із найжорстокіших зіткнень на лінії фронту.

Також ми повідомляли, що українська армія просунулась більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Однак російські війська не припиняють чинити опір.

Також ми повідомляли, що снайпер Збройних сил України на Бахмутському напрямі знищив ворожого коригувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.

 

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