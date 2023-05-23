Бої тривають: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту

Воїн ЗСУ у зоні бойових дій. Фото: Telegram/Гвардія наступу

Росіяни не втомлюються обстрілювати цивільні та військові обʼєкти України. За минулу добу на основних напрямках на фронті — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському — відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб.

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Епіцентр бойових дій та ситуація на фронті

Генштаб інформує, що в епіцентрі бойових дій залишаються українські міста Бахмут та Марʼїнка. Противник продовжує зосереджувати сили на цих напрямках.

Запеклі бої за місто Бахмут тривають, російські війська продовжують вести наступальні дії. Зазначається, що ворог завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори.Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Перемога, що неподалік.

Противник обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках. Однак не залишає можливості завдати ударів по українській території. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малинівки, Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Качкарівка, Веселе, Козацьке, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон, йдеться в повідомленні.

РФ зазнає поразки на фронті

Генштаб повідомляє, що попри перевагу в особовому складі та кількості техніки, ЗСУ вдається масово знищувати ворога та тримати лінію фронту.

Відтак, військові РФ зазнають великих втрат та поразку на полі битви. Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам’янського Донецької області - завдали авіаударів . Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе на Донеччині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за минулу добу війська РФ випустили 20 ракет задля обстрілів України, також для ударів задіяли до 4 "Шахедів". Генштаб повідомляє, що всі безпілотник було збито. Однак інформація ще уточнюється.

Також ми повідомляли, що українські військові з 10-тої окремо гірсько-штурмової бригади успішно відбили атаку російських окупантів. Для цього загарбники використовували чотири БМП та велику кількість піхоти з підтримкою артилерії.

Додамо, що російські окупаційні війська активно готуються до майбутнього наступу ЗСУ. Загарбники риють окопи та будують оборонні укріплення в Криму та інших тимчасово захоплених територіях.