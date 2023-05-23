Бои продолжаются: Генштаб назвал самые горячие участки фронта

Воин ВСУ в зоне боевых действий. Фото: Telegram/Гвардия наступления

Россияне не устают обстреливать гражданские и военные объекты Украины. За прошедшие сутки на основных направлениях на фронте – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском – произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб.

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Генштаб информирует, что в эпицентре боевых действий остаются украинские города Бахмут и Марьинка. Противник продолжает сосредотачивать силы в этих направлениях.

Упорные бои за город Бахмут продолжаются, русские войска продолжают вести наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по Новокалиновому, Северному, Водяному и Первомайскому. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеские обстрелы подверглись деревне Победа, что неподалеку.

Противник обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях . Однако не оставляет возможности нанести удары по украинской территории. В течение этих суток нанес авиационных ударов в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Качкаровка, Веселое, Казацкое, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон, говорится в сообщении.

РФ терпит поражение на фронте

Генштаб сообщает, что, несмотря на преимущество в личном составе и количестве техники, ВСУ удается массово уничтожать врага и держать линию фронта.

Следовательно, военные РФ отмечают большие потери и поражение на поле битвы. Отмечается, что в Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Враг нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области — нанесли авиаудары. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области.

Напомним, ранее мы писали, что за минувшие сутки войска РФ выпустили 20 ракет для обстрелов Украины, также для ударов задействовали до 4 "Шахедов". Генштаб сообщает, что все беспилотники были сбиты. Однако информация еще уточняется.

Также мы сообщали, что украинские военные из 10 отдельно горно-штурмовой бригады успешно отбили атаку российских оккупантов. Для этого захватчики использовали четыре БМП и большое количество пехоты с поддержкой артиллерии.

Добавим, что российские оккупационные войска активно готовятся к предстоящему наступлению ВСУ . Захватчики роют окопы и строят оборонительные укрепления в Крыму и других временно захваченных территориях.