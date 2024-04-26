Бої тривають на кількох напрямках, ворог зазнає тяжких втрат, — ранкове зведення Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб

Розпочалася сімсот дев’яносто третя доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загарбники не можуть досягти успіху у боях проти українських захисників і зганяють свою лють на мирному населенні, обстрілюючи населені пункти.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у п'ятницю, 26 квітня.

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Обстріли росіян

Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали десятки населених пунктів у різних областях.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Український військовий з автоматом. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати загарбникам втрат у живій силі та техніці.Вони виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 1 району зосередження особового складу противника.

Танк ЗСУ в бою. Фото: Генштаб

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку захисниками України відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, бійці Сил оборони відбили понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснив три безуспішні атаки позицій наших військ.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати росіян

Минулої доби українські військові ліквідували 950 російських загарбників. Також захисники знищили 7 ворожих танків, 15 броньованих автомобілів та 31 артилерійських систем.

Загалом втрати ворога виглядають наступним чином:

особового складу — близько 463930 (+950) осіб;

танків — 7262 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 13957 (+15) одиниці;

артилерійських систем — 11867 (+31) одиниць;

РСЗВ — 1049 (+0) одиниць;

засобів ППО — 772 (+0) одиниці;

літаків —348 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9461 (+12) одиниць;

крилатих ракет — 2119 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15984 (+35) одиниць;

спеціальної техніки — 1962 (+16) одиниць.

Втрати окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії з використанням бронетехніки. Крім того, по українських бійцях постійно працює артилерія і керовані авіаційні бомби.

Водночас аналітики ISW наголосили, що окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом. Це пов'язано з моральним духом окупаційної армії.