Бои продолжаются на нескольких направлениях, враг несет тяжелые потери, — утренняя сводка Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб

Начались семьсот девяносто третьи сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Захватчики не могут добиться успеха в боях против украинских защитников и сгоняют свою ярость на мирном населении, обстреливая населенные пункты.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 26 апреля.

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Обстрелы россиян

В общем, враг нанес четыре ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили десятки населенных пунктов в разных областях.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Украинский военный с автоматом. Фото: Генштаб

Успехи ВСУ

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить захватчикам потери в живой силе и технике. Они истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Танк ВСУ в бою. Фото: Генштаб

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском направлении защитниками Украины отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении бойцы Сил обороны отбили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

В Херсонском направлении российские захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил три безуспешные атаки позиций наших войск.

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Потери россиян

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 950 российских захватчиков. Также защитники уничтожили 7 вражеских танков, 15 бронированных автомобилей и 31 артиллерийскую систему.

В общем, потери врага выглядят следующим образом:

личного состава — около 463930 (+950) человек;

танков — 7262 (+7) единицы;

боевых бронированных машин — 13957 (+15) единиц;

артиллерийских систем — 11867 (+31) единиц;

РСЗО — 1049 (+0) единиц;

средств ПВО — 772 (+0) единицы;

самолетов —348 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9461 (+12) единица;

крылатых ракет — 2119 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 15984 (+35) единицы;

специальной техники — 1962 (+16) единицы.

Потери оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, на Бахмутском направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия с использованием бронетехники. Кроме того, по украинским бойцам постоянно работает артиллерия и управляемые авиационные бомбы.

В то же время аналитики ISW подчеркнули, что оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время. Это связано с нравственным духом оккупационной армии.