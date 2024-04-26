Бои продолжаются на нескольких направлениях, враг несет тяжелые потери, — утренняя сводка Генштаба
Начались семьсот девяносто третьи сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Захватчики не могут добиться успеха в боях против украинских защитников и сгоняют свою ярость на мирном населении, обстреливая населенные пункты.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 26 апреля.
Обстрелы россиян
В общем, враг нанес четыре ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки авиационные удары получили десятки населенных пунктов в разных областях.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Успехи ВСУ
В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить захватчикам потери в живой силе и технике. Они истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении украинскими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Бахмутском направлении защитниками Украины отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении бойцы Сил обороны отбили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.
В Херсонском направлении российские захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил три безуспешные атаки позиций наших войск.
Потери россиян
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 950 российских захватчиков. Также защитники уничтожили 7 вражеских танков, 15 бронированных автомобилей и 31 артиллерийскую систему.
В общем, потери врага выглядят следующим образом:
- личного состава — около 463930 (+950) человек;
- танков — 7262 (+7) единицы;
- боевых бронированных машин — 13957 (+15) единиц;
- артиллерийских систем — 11867 (+31) единиц;
- РСЗО — 1049 (+0) единиц;
- средств ПВО — 772 (+0) единицы;
- самолетов —348 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9461 (+12) единица;
- крылатых ракет — 2119 (+1) единиц;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 15984 (+35) единицы;
- специальной техники — 1962 (+16) единицы.
Напомним, на Бахмутском направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия с использованием бронетехники. Кроме того, по украинским бойцам постоянно работает артиллерия и управляемые авиационные бомбы.
В то же время аналитики ISW подчеркнули, что оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время. Это связано с нравственным духом оккупационной армии.
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