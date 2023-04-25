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"Брехлива маніпуляція": у ГУР відреагували на заяву РФ щодо зупиники зернової угоди

25 квітня 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Брехлива маніпуляція": у ГУР відреагували на заяву РФ щодо зупиники зернової угоди
Речник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на заяву росіян щодо порушення Україною гумкоридору та атаки на цивільну інфраструктуру Криму. Він наголосив, що це брехлива маніпуляція з боку держави-агресора. Росія знову погрожує зупинити зернову угоду.

Про це Юсов сказав "Суспільному".

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Юсов наголосив, що Україна дотримується міжнародних зобов'язань. З огляду на це, заява російського оборонного відомства щодо порушення гумкоридору та атаки на цивільну інфраструктуру Криму — брехня. 

"Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою яка передбачає українські порти та цивільні порти. Коли мова йде про підконтрольну Україні територію. Коли мова йде про останні згадані події в Криму, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання які стосується зернового коридору", — сказав Юсов.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.

Також ми писали, що голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв розповів подробиці атаки безпілотників на місто. За його словами, від вибухів знищених ворожих морських БпЛА повибивало шибки в чотирьох житлових будинках.

Додамо, українська армія розпочала сезон "бавовни" в Криму, наголосили у Силах оборони півдня, відтак окупантам слід звикнути: тихо у Криму цього літа не буде. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у недавньому інтерв'ю NV заявив: зовсім скоро ЗСУ зайдуть на півострів. План України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується.

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