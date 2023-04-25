"Лживая манипуляция": в ГУР отреагировали на заявление РФ об остановке зерновой сделки

Спикер ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform

Спикер ГУР МО Андрей Юсов отреагировал на заявление россиян о нарушении Украиной гумкоридора и атаки на гражданскую инфраструктуру Крыма. Он подчеркнул, что это лживая манипуляция со стороны государства-агрессора. Россия снова угрожает остановить зерновое соглашение.

Об этом Юсов сказал "Суспільному".

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Юсов подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств. Учитывая это, заявление российского оборонного ведомства о нарушении гумкоридора и атаке на гражданскую инфраструктуру Крыма — ложь.

"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории. Когда речь идет о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора", — сказал Юсов.

Напомним, в ночь на 24 апреля во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников.

Также мы писали, что глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев рассказал подробности атаки беспилотников на город. По его словам, от взрывов уничтоженных вражеских морских БпЛА выбило стекла в четырех жилых домах.

Добавим, украинская армия начала сезон "хлопка" в Крыму, отметили в Силах обороны юга, поэтому оккупантам следует привыкнуть: тихо в Крыму этим летом не будет. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в недавнем интервью NV заявил: совсем скоро ВСУ зайдут на полуостров. План Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется.