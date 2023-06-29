Маркус показал свежие трофеи 47-й бригады "Магура"

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: Instagram Маркуса

47 бригада "Магура" успешно продолжает контрнаступление в Запорожской области. Бойцы бригады взяли военные трофеи, в частности танк российского оккупационного контингента.

Видео главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус опубликовал на своем Telegram-канале.

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Продолжение контрнаступления

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" продолжает наступать на позиции российских оккупантов в Запорожской области.

"Контрнаступление идет успешно", — подчеркнул Валерий Маркус.

Видео трофеев

Главный мастер-сержант бригады опубликовал видео с позиций "Магуры".

На видео можно увидеть один из трофеев украинских воинов — российский танк с характерным знаком Z, который называют "свастикой Путина".

Напомним, что ранее Валерий Маркус подверг критике журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.

Также он рассказал о сутках штурмов и окопах, забитых трупами российских оккупантов.