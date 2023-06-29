Маркус показал свежие трофеи 47-й бригады "Магура"
47 бригада "Магура" успешно продолжает контрнаступление в Запорожской области. Бойцы бригады взяли военные трофеи, в частности танк российского оккупационного контингента.
Видео главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус опубликовал на своем Telegram-канале.
Продолжение контрнаступления
47-я отдельная механизированная бригада "Магура" продолжает наступать на позиции российских оккупантов в Запорожской области.
"Контрнаступление идет успешно", — подчеркнул Валерий Маркус.
Видео трофеев
Главный мастер-сержант бригады опубликовал видео с позиций "Магуры".
На видео можно увидеть один из трофеев украинских воинов — российский танк с характерным знаком Z, который называют "свастикой Путина".
Напомним, что ранее Валерий Маркус подверг критике журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.
Также он рассказал о сутках штурмов и окопах, забитых трупами российских оккупантов.