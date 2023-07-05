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Бригада “Магура” показала, как блестяще уничтожила российский танк

5 июля 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бригада “Магура” показала, как блестяще уничтожила российский танк
47-й отдельный мотострелковый батальон "Магура". Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

47-й отдельный мотострелковый батальон "Магура" показал, как блестяще уничтожил российский танк Т-90 “Прорыв”. Бригада применила самоходный артиллерийский комплекс М109 Paladin в атаке на вражескую технику. 

Об этом подразделение сообщило в соцсетях.

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В результате атаки из экипажа уцелел лишь один человек. 

Известно, что это произошло на Запорожском участке линии фронта, где действует бригада "Магура".

На видео видно, что в момент попадания в танк "Прорыв" он вспыхнул, и над ним поднялся столб пламени. Кадры указывают на то, что один из членов экипажа смог выжить и попытался укрыться, отходя в сторону ближайших деревьев. 

Напомним, что 47-я бригада "Магура" успешно продолжает контрнаступление в Запорожской области. Бойцы бригады взяли военные трофеи, в частности танк российского оккупационного контингента.

Также мы писали, что сержант 47-го отдельного мотострелкового батальона "Магура" Валерий Маркус сообщил о серьезных потерях военной техники. При этом он объявил большой сбор на дроны и технику для своей бригады.

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