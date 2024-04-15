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Бригада терробороны опубликовала мотивационный ролик с призывом вступать в ее ряды

15 апреля 2024 15:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бригада терробороны опубликовала мотивационный ролик с призывом вступать в ее ряды
Снайпер целится в русских окупантов. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Силы обороны Украины продолжают нуждаться больше людей в защите нашей Родины от российских захватчиков. Военные активно призывают гражданских присоединяться к ним в этой борьбе.

Мотивационное видео одного из боевых подразделений территориальной обороны было опубликовано в понедельник, 15 апреля.

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Мотивационное видео терробороны

"112-я бригада территориальной обороны приглашает в свои ряды и призывает не оставаться равнодушными к обороне своей страны", — написал Цаплиенко.

На видео можно увидеть украинского снайпера, целящегося в группу российских оккупантов. Голос за кадром призывает украинцев не ждать победы, а присоединяться к подразделению и приближать поражение российских оккупантов.

Ранее мы рассказывали, что Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по месторасположению россиян.

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

война
ВСУ
Украина
видео
территориальная оборона
мотивация

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