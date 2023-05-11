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Великобритания предоставила Украине новые ракеты Storm Shadow

11 мая 2023 13:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Великобритания предоставила Украине новые ракеты Storm Shadow
Ракеты Storm Shadow. Фото: mbda-systems.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

Об этом сообщает CNN.

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Характеристики крылатой ракеты Storm Shadow

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы – более 250 км. Это немного меньше, чем ракетные системы ATACMS американского производства, о которых Украина давно просила, говорится в сообщении.

Storm Shadow имеет радиус действия, чтобы нанести глубокие удары по контролируемой Россией территории на востоке Украины. В CNN заявляют, что Великобритания получила заверение украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не на территории России.

Когда начнется контрнаступление

Издание цитирует Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Украине все еще нужно "немного больше времени", прежде чем начать контрнаступление, чтобы позволить поступить в страну больше обещанной западной военной помощи.

"С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными. Но мы потеряли бы много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", — заявил Зеленский.

Среди поставок, которых Украина все еще ждет, есть бронетехника, включая танки, которая, по словам Зеленского, "поступает партиями", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский рассказывал, почему Украина еще не уходит в контрнаступление. Владимир Зеленский назвал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, "готовыми", но сказал, что армии все еще нужны "некоторые вещи", в том числе бронированная техника, которая "поступает партиями".

Также Владимир Зеленский прокомментировал вероятное развитие событий поддержки Украины после президентских выборов в США.

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