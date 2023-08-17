Британія передасть Україні потужні засоби ППО на суму понад 100 млн доларів

Системи ППО від компанії Kongsberg. Фото ілюстративне: google

Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на постачання Україні засобів ППО. Загальна сума військової допомоги склала більше ніж 114 млн доларів.

Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

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Повідомляється, що один із трьох контрактів уклали з норвезькою компанією Kongsberg. Його вартість становить 71 млн доларів.

Згідно з угодою, Україна отримає системи протидії безпілотникам, які більше відомі як UAS. Військові зможуть дистанційно використовувати їх для знищення БпЛА.

Окрім цього, Британія передасть пристрої для радіоелектронної боротьби, цілеспрямоване наведення для артилерії та обладнання для нічних операцій.

Що стосується двох інших угод, то вони теж передбачають засоби протиповітряної оборони. Однак, у міністерстві Британії не надавали жодних деталей.

Нагадаємо, парламент Швеції оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 3,25 млрд шведських крон (приблизно 270 млн євро).

Також ми писали, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Країна отримає пускові установки для посилення протиповітряної оборони IRIS-T SLS, переносні радари та інше.