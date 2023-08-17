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Великобритания передаст Украине мощные средства ПВО на сумму более 100 млн долларов

17 августа 2023 20:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Великобритания передаст Украине мощные средства ПВО на сумму более 100 млн долларов
Системы ПВО от компании Kongsberg. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на поставку Украине средств ПВО. Общая сумма военной помощи составила более 114 млн долларов.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

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Сообщается, что один из трех контрактов был заключен с норвежской компанией Kongsberg. Его стоимость составляет 71 млн. долларов.

Согласно соглашению Украина получит системы противодействия беспилотникам, которые больше известны как UAS. Военные смогут дистанционно использовать их для уничтожения БПЛА.

Кроме того, Британия передаст радиоэлектронные устройства, целенаправленное наведение для артиллерии и оборудование для ночных операций.

Что касается двух других соглашений, то они тоже предусматривают средства противовоздушной обороны. Однако в министерстве Британии не предоставляли никаких деталей.

Напомним, парламент Швеции объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 3,25 млрд шведских крон (около 270 млн евро).

Также мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Страна получит пусковые установки для усиления противовоздушной обороны IRIS-T SLS, переносные радары и т.д.

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