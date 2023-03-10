​​​​​​​Британська розвідка пояснила, чому росія усе рідше обстрілює Україну

Росіяни використовують ракети, які промисловість рф випустила в останні місяці

Інтервал між масованими ракетними обстрілами України зростає через відсутність ракет на складах. Росіяни змушені використовувати щойно виготовлені на заводах боєприпаси.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни Міністерство оборони Великої Британії.

Особливість нещодавнього обстрілу

Британські військові аналітики, коментуючи масований ракетний удар по території України 9 березня, звернули увагу на один цікавий факт.

Окупанти використали для обстрілу надзвичайно велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування, чого не було раніше.

Чому обстріли трапляються усе рідше

Британська розвідка нагадала, що цей обстріл був першим з 16 лютого і одним із найбільших після 22 грудня минулого року.

Таким чином, між двома останніми ракетними ударами пройшов майже місяць.

Причиною такого збільшення інтервалів британське Міноборони називає необхідність накопичити достатню кількість ракет, які беруться уже не зі складів, а відразу із заводів.

Нагадаємо, що учора, 9 березня, уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото з відкритих джерел