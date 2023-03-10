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​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

10 марта 2023 10:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне используют ракеты, которые промышленность россии выпустила в последние месяцы
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Интервал между массированными ракетными обстрелами Украины растет из-за отсутствия ракет на складах. Россияне вынуждены использовать только что изготовленные на заводах боеприпасы.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны Министерство обороны Великобритании.

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Особенность недавнего обстрела

Британские военные аналитики, комментируя массированный ракетный удар по территории Украины 9 марта, обратили внимание на один любопытный факт.

Оккупанты использовали для обстрела чрезвычайно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования, чего не было раньше.

Почему обстрелы случаются все реже

Британская разведка напомнила, что этот обстрел был первым с 16 февраля и одним из самых больших после 22 декабря прошлого года.

Таким образом, между двумя последними ракетными ударами прошел около месяца.

Причиной такого увеличения интервалов британское Минобороны называет необходимость накопить достаточное количество ракет, которые берутся уже не со складов, а сразу с заводов.

Напомним, что вчера, 9 марта, утром враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов ехали с опозданием, десять из них опаздывали более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области, к счастью, обошлось без пострадавших.

Фото из открытых источников

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