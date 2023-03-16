Британская разведка объяснила причину неудач российских войск под Угледаром

Минобороны РФ хочет захватить Угледар, чтобы конкурировать с ППК "Вагнера"

За последние несколько дней попытки россиян штурмовать Угледар Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло благодаря новой технике боя, применяемой ВСУ.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Почему войска россии терпят неудачи под Угледаром

"За последнюю неделю попытки россиян штурмовать город Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев", — говорится в сообщении.

Как отметили в британской разведке, одним из факторов больших потерь россии в этом секторе стало успешное внедрение Украиной дистанционных противоброневых минных систем (RAAM).

RAAM — это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км от очага.

"Иногда Украина запускала мины позади наступательных российских подразделений, вызывая хаос, когда российская техника пыталась отойти", — говорится в отчете.

В разведке отметили, что единственный заметный недавний тактический успех россии был достигнут на Бахмутском направлении, где доминируют силы наемников "Вагнера", которые сейчас ведут публичную рознь из Минобороны россии.

"Существует реалистичная возможность того, что Минобороны россии было настойчивым в своем стремлении добиться успеха в Угледаре, отчасти потому, что он хотел, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера"", — отметили в британском ведомстве.

Напомним, российские оккупационные войска ведут активные обстрелы Угледара. В ночь на 12 марта они обстреляли город запрещенными боеприпасами.

Также мы писали, что оккупанты хотят возобновить наступательные операции на Угледаре. Однако аналитики говорят, что это не придаст захватчикам преимущества.

Добавим, командование россии отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне.

Фото: Getty Image