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Британская разведка рассказала, как Россия замедляет контрнаступление ВСУ

4 июля 2023 11:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Британская разведка рассказала, как Россия замедляет контрнаступление ВСУ
Украинские военные руководят САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для того чтобы сдерживать продвижение украинских военных на юге, россияне используют большое количество мин. Кроме того, оккупанты используют дроны, авиацию и артиллерию, чтобы уничтожать украинскую технику.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В ведомстве рассказывают, что в последние недели Россия определила и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины.

"Основанием этого подхода было очень интенсивное использование Россией противотанковых мин. В некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что РФ, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной", говорится в сообщении.

В Британском Минобороны рассказали, что, замедлив украинское продвижение, Россия попыталась нанести удар по украинской бронетехнике односторонним ударом беспилотных летательных аппаратов, ударных вертолетов и артиллерии.

Там добавили, что, несмотря на то, что РФ достигала определенного успеха с помощью такого подхода на ранних этапах украинского контрнаступления, однако сейчас россияне страдают из-за перенапряжения подразделений и недостатка артиллерийских боеприпасов.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что украинские войска имеют частичный успех на флангах вокруг Бахмута. Силы обороны Украины закрепляют на новых рубежах, откуда выбили российских оккупантов.

Также ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

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