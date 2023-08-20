Британська розвідка розповіла про новий спосіб атаки по території РФ
Нещодавній звіт від британського оборонного відомства вказує на посилення атак із використанням дронів та ракет по території Росії. Це підвищує тиск на керівництво російських повітряно-космічних сил для зміцнення протиповітряного захисту на заході країни.
Про це повідомляє британська розвідка.
Новий спосіб атаки територією РФ
У звіті зазначається, що підвищену активність безпілотників було зафіксовано в районі Москви. Також були повідомлення про ракетні атаки із зенітних комплексів С-200, які, як кажуть, раніше були українською зброєю часів СРСР і тепер, можливо, застосовуються як наземні балістичні ракети. Британські фахівці припускають, що Путін розраховував на мінімальний внутрішній вплив після цього втручання.
"Ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонни та завдовжки 11 метрів знята з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", — йдеться у повідомленні.
Звіт також наголошує на можливих проблемах у керівництві російських Повітряно-космічних сил. Зокрема, йдеться про ймовірні труднощі для генерал-полковника Віктора Афзалова, тоді як генерала Сергія Суровікін, за чутками, може бути затримано через зв'язки з інцидентом, пов'язаним з ПВК "Вагнер" в середині 2023 року.
Нагадаємо, що операції, що проводяться Росією в Україні, не мають стратегічного військового характеру. Після півторарічної широкомасштабної агресії РФ все ще намагається досягти завдання-мінімуму — вийти на адмінкордон Донецької області.
Крім того, російські війська, ймовірно, могли послабити свою оборону на східному березі Дніпра Херсонської області. Підрозділи десантно-штурмових військ РФ, можливо, передислокувалися у спірний напрямок у Запорізькій області.