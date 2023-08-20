Британська розвідка розповіла про новий спосіб атаки по території РФ

Воїни ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Нещодавній звіт від британського оборонного відомства вказує на посилення атак із використанням дронів та ракет по території Росії. Це підвищує тиск на керівництво російських повітряно-космічних сил для зміцнення протиповітряного захисту на заході країни.

Про це повідомляє британська розвідка.

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У звіті зазначається, що підвищену активність безпілотників було зафіксовано в районі Москви. Також були повідомлення про ракетні атаки із зенітних комплексів С-200, які, як кажуть, раніше були українською зброєю часів СРСР і тепер, можливо, застосовуються як наземні балістичні ракети. Британські фахівці припускають, що Путін розраховував на мінімальний внутрішній вплив після цього втручання.

"Ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонни та завдовжки 11 метрів знята з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", — йдеться у повідомленні.

Звіт також наголошує на можливих проблемах у керівництві російських Повітряно-космічних сил. Зокрема, йдеться про ймовірні труднощі для генерал-полковника Віктора Афзалова, тоді як генерала Сергія Суровікін, за чутками, може бути затримано через зв'язки з інцидентом, пов'язаним з ПВК "Вагнер" в середині 2023 року.

Нагадаємо, що операції, що проводяться Росією в Україні, не мають стратегічного військового характеру. Після півторарічної широкомасштабної агресії РФ все ще намагається досягти завдання-мінімуму — вийти на адмінкордон Донецької області.

Крім того, російські війська, ймовірно, могли послабити свою оборону на східному березі Дніпра Херсонської області. Підрозділи десантно-штурмових військ РФ, можливо, передислокувалися у спірний напрямок у Запорізькій області.