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В МВД показали жуткое видео после атаки России на Чернигов

20 августа 2023 10:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД показали жуткое видео после атаки России на Чернигов
Мужчина рядом с погибшим человеком в результате обстрела РФ. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве внутренних дел показали жуткое видео после российского ракетного удара по Чернигову.

Видео опубликовало МВД.

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Удар по Чернигову

На видео можно увидеть людей, которые погибли в результате очередного обстрела российских оккупантов. Центр Чернигова превратился в траурное место. Также можно увидеть, как спасатели ликвидируют последствия атаки РФ.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Также мы писали, что городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа днями траура.

Добавим, в Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города. Известно, что 148 человек получили травмы.

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