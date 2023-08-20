Британская разведка рассказала о новом способе атаки по территории РФ

Воины ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Недавний отчет от британского оборонного ведомства указывает на усиление атак с использованием дронов и ракет по территории России. Это повышает давление на руководство российских Воздушно-космических сил для укрепления противовоздушной защиты на западе страны.

Об этом сообщает британская разведка.

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В отчете указывается, что повышенная активность беспилотников была зафиксирована в районе Москвы. Также были сообщения о ракетных атаках из зенитных комплексов С-200, которые, как говорится, ранее были украинским оружием времен СССР и теперь, возможно, применяются в качестве наземных баллистических ракет. Британские специалисты предполагают, что Путин рассчитывал на минимальное внутренне влияние после этого вмешательства.

"Это оружие советских времен весом 7,5 тонны и длиной 11 метров снято с вооружения Украины для ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета", — говорится в сообщении.

Отчет также подчеркивает возможные проблемы в руководстве российских Воздушно-космических сил. В частности, говорится о вероятных трудностях для генерал-полковника Виктора Афзалова, в то время как генерал Сергей Суровикин, по слухам, может быть задержан из-за связей с инцидентом, связанным с ЧВК "Вагнера" в середине 2023 года.

Напомним, что операции, проводимые Россией в Украине, не носят стратегического военного характера. После полуторагодичной широкомасштабной агрессии РФ все еще пытается достичь задачи-минимума — выйти на админграницы Донецкой области.

Кроме того, российские войска, вероятно, могли ослабить свою оборону у восточного берега Днепра Херсонской области. Подразделения десантно-штурмовых войск РФ, возможно, передислоцировались в спорное направление в Запорожской области.