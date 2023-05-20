Британські аналітики розповіли, як армія РФ в Україні вчиться на своїх помилках

Військовослужбовець окупаційного контингенту. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська зробили висновки з поразок в Україні і модифікували роботу своїх підрозділів. Це вплинуло, зокрема, на кількість знищених танків і артпідрозділів РФ.

Про це йдеться у аналітичній статті британського Royal United Services Institute.

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Головна зміна в російській тактиці

За інформацією британських військових аналітиків, російське командування окупаційного контингенту зробило висновки із своїх поразок в Україні дещо змінило свою тактику.

Головною зміною стала відмова від розгортання єдиних батальйонних тактичних груп. Росіяни натомість почали ділити підрозділи за функціями:

лінійні;

штурмові;

спеціалізовані;

"одноразові".

Артилерія і танки

Британські аналітики зазначили, що артпідрозділи окупантів стали мобільнішими, відтак контрбатарейний вогонь ЗСУ став менш ефективним.

Щодо бронетехніки, то для її захисту росіяни почали використовувати тепловий камуфляж. Це значно знизило можливість виявлення танків на далекій відстані.

Зміни у калібрах

Росіяни, як виявили британські військові експерти, перейшли з 152-міліметрових гаубиць до 120-міліметрових мінометів.

Причиною такого кроку є банальна наявність боєприпасів та стволів саме такого калібру.

РЕБ і перехоплення

Російські системи радіоелектронної боротьби, встановлені на відстані 10 кілометрів одна від одної, на думку британських аналітиків, успішно протидіють українським безпілотникам.

"Втрати українських БпЛА залишаються на рівні приблизно 10 тисяч на місяць", — наголошується у статті.

Також росіяни нібито навчилися ловити і розшифровувати 256-бітові системи тактичного зв'язку Motorola, який використовують ЗСУ.

Висновок

Британські військові аналітики наголосили, що росіяни зробили висновки зі своїх поразок.

Але при цьому, якщо Україна зможе порушити російську оборону, то підрозділи армії РФ швидко втратять координацію.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00.

Пригожин повідомив, що що його військові вийдуть із міста 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.

Українська сторона викрила його брехню, заявивши, що "Вагнер" контролює не усю територію міста.