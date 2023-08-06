Буданов оценил партнерство Украины с Болгарией

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о сотрудничестве Украины с Болгарией относительно вооружения.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью bTV.

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Буданов ответил на вопрос, как он оценивает партнерство с Болгарией. Он сказал, что "очень высоко".

"Ваша страна предоставила нам значительный объем вооружения, но главное, что она увеличивает объемы производства новых боеприпасов", — подчеркнул Буданов.

По словам руководителя ГУР МО, потребности очень велики, поэтому для Украины это во многом является вопросом выживания.

"Украина всегда будет помнить и будет благодарна за ту помощь, которую нам предоставила Болгария и ее руководство", — добавил Буданов.

Напомним, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. Взамен болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.

Также мы писали, что в Болгарии начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако когда именно будет помощь, еще неизвестно.