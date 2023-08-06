Буданов оценил партнерство Украины с Болгарией
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о сотрудничестве Украины с Болгарией относительно вооружения.
Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью bTV.
Партнерство Украины и Болгарии
Буданов ответил на вопрос, как он оценивает партнерство с Болгарией. Он сказал, что "очень высоко".
"Ваша страна предоставила нам значительный объем вооружения, но главное, что она увеличивает объемы производства новых боеприпасов", — подчеркнул Буданов.
По словам руководителя ГУР МО, потребности очень велики, поэтому для Украины это во многом является вопросом выживания.
"Украина всегда будет помнить и будет благодарна за ту помощь, которую нам предоставила Болгария и ее руководство", — добавил Буданов.
Напомним, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. Взамен болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы в США.
Также мы писали, что в Болгарии начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако когда именно будет помощь, еще неизвестно.