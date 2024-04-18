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Буданов сообщил, сколько раз Кремль пытался его убить

18 апреля 2024 01:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько раз Россия хотела убить Буданова
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Вячеслав Ратинский/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Главном управлении разведки подсчитали: Россия  пыталась убить руководителя ГУР Кирилла Буданова более 10 раз. Атаковали даже ракетами.

Об этом главный разведчик Украины рассказал в интервью The Washington Post.

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Буданов наслаждается опасностью, — журналист The Washington Post

По словам главы ГУР, российская армия дважды атаковала ракетами его штаб на "Острове". А в 2023 году, после подрыва незаконного Крымского моста, московский суд выдал ордер на арест Буданова. Тогда руководитель украинской разведки был объявлен подозреваемым  по делу об уничтожении моста. Совершалось покушение и на жену Кирилла Буданова. В ноябре прошлого года стало известно, что женщину отравили тяжелыми металлами.

Журналист, разговаривавший с начальником ГУР МОУ, Дэвид Игнатиус заметил: "Буданов не выглядит встревоженным. Во всяком случае, он, кажется, наслаждается опасностью. Некоторые друзья волнуются, что он может быть безрассудным".

Напомним, в разговоре с The Washington Post Кирилл Буданов также заявил, когда Россия может начать большое наступление в Украине.

Также начальник ГУР Минобороны Украины сообщил о направлениях, по которым могут продвигаться российские оккупанты летом этого года.

война
разведка
российские войска
Крымский мост
Кирилл Буданов
ГУР

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