Сколько раз Россия хотела убить Буданова

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Вячеслав Ратинский/Reuters

В Главном управлении разведки подсчитали: Россия пыталась убить руководителя ГУР Кирилла Буданова более 10 раз. Атаковали даже ракетами.

Об этом главный разведчик Украины рассказал в интервью The Washington Post.

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Буданов наслаждается опасностью, — журналист The Washington Post

По словам главы ГУР, российская армия дважды атаковала ракетами его штаб на "Острове". А в 2023 году, после подрыва незаконного Крымского моста, московский суд выдал ордер на арест Буданова. Тогда руководитель украинской разведки был объявлен подозреваемым по делу об уничтожении моста. Совершалось покушение и на жену Кирилла Буданова. В ноябре прошлого года стало известно, что женщину отравили тяжелыми металлами.

Журналист, разговаривавший с начальником ГУР МОУ, Дэвид Игнатиус заметил: "Буданов не выглядит встревоженным. Во всяком случае, он, кажется, наслаждается опасностью. Некоторые друзья волнуются, что он может быть безрассудным".

Напомним, в разговоре с The Washington Post Кирилл Буданов также заявил, когда Россия может начать большое наступление в Украине.

Также начальник ГУР Минобороны Украины сообщил о направлениях, по которым могут продвигаться российские оккупанты летом этого года.