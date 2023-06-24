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Буданов прокоментував події у РФ

24 червня 2023 09:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов прокоментував події у РФ
Глава ГУР України Кирило Буданов. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава ГУР України Кирило Буданов прокоментував події в Росії. З його слів, це не постановка, а реальний конфлікт.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Реальний конфлікт у РФ

"Я не назву це грою на публіку або навіть фейком. Цей конфлікт реальний, і вони його не приховують", — сказав Буданов.

Також глава ГУР зазначив, що Євген Пригожин здебільшого говорить правду, а Міноборони РФ здебільшого говорить неправду.

"У повідомленнях військового керівництво РФ все добре. Вони перемагають, кудись рухаються, на війні браві солдати. Пригожин, навпаки, каже, щоб люди подивилися навколо себе", додав він.

Нагадаємо, що в ISW проаналізували, як повстання Пригожина та його угруповання "Вагнер" вплине на війну в Україні.

Також ми писали, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив, що Шойгу "боягузливо втік".

Додамо, що проти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії порушено кримінальну справу . Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

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