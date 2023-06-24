Пригожин заявил, что "половина армии" готова перейти в ЧВК "Вагнер"

Владелец группировки "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что "пол армии" готова объединиться с его воинами. По его словам, там, где заходят “вагнеровцы”, солдаты радостно встречают их.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

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"Сражения возникают там, где военное командование вводит в заблуждение своих бойцов. Там, где встречаются с нами — солдаты радостно приветствуют нас. Примерно 60-70 человек уже стали частью нашего отряда, хотя мы покрыли только небольшую дистанцию. Я считаю, что половина армии готова следовать за нами", — сообщил Пригожин в своем последнем аудиообращении.

Ранее некоторые российские СМИ заявили, что Ростов-на-Дону, как говорят, перешел под управление ЧВК "Вагнер" без сопротивления. Эта информация до сих пор не получила официального подтверждения.

Напомним, что в ISW проанализировали, как восстание Пригожина и его группировки "Вагнер" повлияет на войну в Украине.

Также мы писали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Добавим, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".