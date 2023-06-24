Буданов прокомментировал события в РФ

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: Офис Президента

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов прокомментировал события в России. По его словам, это не постановка, а реальный конфликт.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Реальный конфликт в РФ

"Я не назову это игрой на публику или даже фейком. Этот конфликт реальный и они его не скрывают", — сказал Буданов.

Также глава ГУР указал на то, что Евгений Пригожин в большей мере говорит правду, а Минобороны РФ в большей степени говорит неправду.

"В сообщениях военного руководство РФ все хорошо. Они побеждают, куда-то двигаются, на войне бравые солдаты. Пригожин наоборот говорит, чтобы люди посмотрели вокруг себя", — добавил он.

Напомним, что в ISW проанализировали, как восстание Пригожина и его группировки "Вагнер" повлияет на войну в Украине.

Также мы писали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Добавим, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".