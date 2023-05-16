Буданов рассказал, есть ли в его окружении российские агенты

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "РБК-Украина"

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в его окружении нет российских агентов. Он отметил, что в нашей стране они до сих пор есть.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью "Разные люди".

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Российские агенты в окружении Буданова

Руководитель ГУР МО поговорил об агентурной сети противника. Он уверен, что в его окружении нет "кротов".

"В моем точно нет", — подчеркнул Буданов.

Агенты Кремля в Украине

Буданов отметил, что агентурная сеть врага в Украине до сих пор остается.

"А вот мощность ее — это во многом оказался миф. Человек, работая таксистом, проезжает и фотографирует машины за забором и отправляет — это тоже агент считается. Но это немножко не то, о чем люди обычно рассуждают и думают, когда говорят "агентура Кремля", — добавил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависимый.

Также мы писали, что Буданов заявил, что Россия не способна к реализации попытки масштабного наступления на какой-либо территории Украины. Путин потерял свой военно-политический потенциал давно.

Добавим, начальник ГУР МО говорил, что каждый оккупант, совершивший военные преступления против человечности в Украине, будет найден и уничтожен. То, в какой части света он находится, не имеет значения.