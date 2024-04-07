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Буданов заявил, что летом российские войска смогут продвинуться вперед — какое направление

7 апреля 2024 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов заявил, что летом российские войска смогут продвинуться вперед — какое направление
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает от российских оккупантов усиления наступательных действий в конце весны или в начале лета. По его словам, предположительно, это произойдет под Донецком.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью немецкому телеканалу ARD в воскресенье, 7 апреля.

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"Они немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", — рассказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.

"Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", — подчеркнул Буданов.

Наступательные действия украинцев

В отличие от многих военных экспертов, Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году.

Однако он не говорил на этот счет подробнее, сославшись на то, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.

Буданов добавил, что Украина нуждается в дополнительных объемах артиллерийских систем и боеприпасов.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал цель последних российских ударов по Украине. По его словам, это часть кампании оккупантов по подготовке к большому наступлению.

Также российские пропагандистские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы армия РФ вошла в пригород Часового Яра в Донецкой области. В свою очередь в Вооруженных Силах Украины опровергли соответствующие заявления.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
контрнаступление ВСУ
Кирилл Буданов
ГУР

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