Буданов рассказал, когда начнется большое наступление России в Украине

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина, Виталий Носач

Россия может начать большое наступление в Украине уже в июне этого года и попытается оккупировать весь Донбасс. Прогнозирует начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

Об этом он заявил 17 апреля в интервью изданию Washington Post.

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Бороться с захватнической армией, по мнению Буданова, ВСУ помогут российские добровольцы, поддерживающие Украину и действующие внутри РФ, а также новые атаки беспилотников.

"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например, военную промышленность... Критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", — уточнил глава ГУР.

Кирилл Буданов считает, что после наступления Кремль сосредоточится на выборах в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

"К инаугурации вашего (американского, — ред.) президента они постараются получить как можно больше территорий Донецка и Луганска", — прогнозирует Буданов. Поскольку Путин надеется, что на выборах победит Дональд Трамп, который ратифицирует их "достижения".

Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.Live заявил, что россияне не будут активизироваться в конце мая, они уже активизировались по всем направлениям театра военных действий.

Ранее Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным руководством. В частности, он провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.