Буданов рассказал, на каком этапе находится процесс обмена пленными "всех на всех"
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". По его словам, это сложный процесс, и он продолжается.
Об этом говорится на Telegram-канале "Мы-Украина".
Процесс обмена "всех на всех" продолжается
"Процесс продолжается и по состоянию на данный момент. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции России. Но мы и это преодолеем", — сказал глава ГУР.
Главу ГУР добавил, что ситуация не так сложна, как кажется. Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".
Ранее мы рассказывали, что российские захватчики сдаются в плен из-за того, что у них нет боеприпасов. Также к сдаче их побуждает отсутствие достаточного количества пищи.
Напоминаем, с начала работы проекта "Хочу жить" 24 тысячи россиян захотели сдаться в плен. В Украине есть даже российские военные, которые по несколько раз попадали в плен.