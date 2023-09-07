Буданов рассказал, на каком этапе находится процесс обмена пленными "всех на всех"

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: АрмияИнформ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех". По его словам, это сложный процесс, и он продолжается.

Об этом говорится на Telegram-канале "Мы-Украина".

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Процесс обмена "всех на всех" продолжается

"Процесс продолжается и по состоянию на данный момент. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции России. Но мы и это преодолеем", — сказал глава ГУР.

Главу ГУР добавил, что ситуация не так сложна, как кажется. Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".

Ранее мы рассказывали, что российские захватчики сдаются в плен из-за того, что у них нет боеприпасов. Также к сдаче их побуждает отсутствие достаточного количества пищи.

Напоминаем, с начала работы проекта "Хочу жить" 24 тысячи россиян захотели сдаться в плен. В Украине есть даже российские военные, которые по несколько раз попадали в плен.