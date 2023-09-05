Голод і нестача боєприпасів змушують загарбників здаватися в полон, — речник Сил оборони

Російські військовополонені. Фото: Twitter

Російські загарбники здаються в полон через те, що не мають боєприпасів. Також до здачі їх спонукає відсутність достатньої кількості їжі.

Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Окупанти здаються у полон

"Також домовляються заздалегідь, з відповідними нашими структурами, і виходять за домовленістю. Деякі потрапляють у полон в бою, але таких не дуже багато", — розповів Штупун.

Речник зазначив, що лише за минулу добу на Таврійському напрямку троє окупантів добровільно поповнили лави полонених.

Раніше ми повідомляли, снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення розповіла про один з епізодів на Луганському напрямку. Разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу воїни взяли у полон 19 окупантів.

Нагадуємо, з початку роботи проєкту "Хочу жить" 24 тисячі росіян захотіли здатися в полон. В Україні є навіть такі російські військові, які по кілька разів потрапляли у полон.