Голод і нестача боєприпасів змушують загарбників здаватися в полон, — речник Сил оборони
Російські загарбники здаються в полон через те, що не мають боєприпасів. Також до здачі їх спонукає відсутність достатньої кількості їжі.
Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Окупанти здаються у полон
"Також домовляються заздалегідь, з відповідними нашими структурами, і виходять за домовленістю. Деякі потрапляють у полон в бою, але таких не дуже багато", — розповів Штупун.
Речник зазначив, що лише за минулу добу на Таврійському напрямку троє окупантів добровільно поповнили лави полонених.
Раніше ми повідомляли, снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення розповіла про один з епізодів на Луганському напрямку. Разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу воїни взяли у полон 19 окупантів.
Нагадуємо, з початку роботи проєкту "Хочу жить" 24 тисячі росіян захотіли здатися в полон. В Україні є навіть такі російські військові, які по кілька разів потрапляли у полон.