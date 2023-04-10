"Было много мата": Резников об обстановке в кабинете Залужного в первый день великой войны

Алексей Резников и Валерий Залужный. Фото: t.me/CinCAFU

24 февраля после того, как стало известно, что россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, в Министерстве обороны все были в полной боевой готовности.

Об этом рассказал Министр обороны Алексей Резников в подкасте "Украинской правды".

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Министр рассказал, что утром 24 февраля приехал в Минобороны, где все уже были в полной боевой готовности. По его словам, даже его кабинет стал боевой позицией.

"Когда ты заходил в здание Министерства обороны до того – там же куча постов, – то все ребята дежурные стояли просто в форме. А когда я заехал около пяти утра 24 февраля, то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть по полной боевой готовности одеты. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции", — делится воспоминаниями Резников.

Как отреагировал на вторжение Залужный

Как вспоминает министр, в приемной генерала Валерия Залужного уже руководили оборонительными действиями.

"Принимались доклады соответствующих командиров по разным направлениям: что происходит, где, на каком направлении. Принимая доклады, давали ответную реакцию. Докладывают: "То-то и то-то происходит, мы делаем то-то". Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту, говорит: "Можешь нанести поражение?" "Да, скоммуникуй". Шло реальное живое управление войсками. Через все средства: вот все виды телефонов, которые вам известны. У нас есть спецсвязь наша, военная, есть телефоны защищены, а есть просто обычные мессенджеры, которые вам все известны – они все были использованы", — сказал глава Минобороны.

По словам министра, в это утро была большая активизация работы, однако Залужный вел себя, как всегда – он был сфокусирован и собран.

"Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность. Потому что ты видишь его, и Мойсюк (заместитель Залужного, – ред.) такой же, Шаптала (начальник Генштаба, – ред.) такой же – абсолютно спокойны. Ну, правда, много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала немного другими словами", — рассказал Резников.

Напомним, к годовщине освобождения Черниговской области от российских оккупантов Главнокомандующий ВСУ поделился видео, как украинские военные освобождали регион.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность украинским воинам, которые дают отпор российскому агрессору. Главнокомандующий также отметил украинских артиллеристов.