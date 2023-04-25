"Быстрее груз-200 к тебе приедет": оккупант рассказал об отсутствии желания жить

Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росЗМИ

Российский военнослужащий рассказал об отсутствии желания жить дальше. Оккупант подчеркнул, что ему сложно на войне в Украине.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта:

— Че-то совсем ты такой уже без настроения, без...все у тебя уже упало, да? — собеседница.

— Ну, х*ли, бл*, сжимается все, нах*й. Вообще покоя, нах*й, не дают. Иной раз застрелится уже, с*ка, охота, бл*, — оккупант.

— А че, у вас боевые? — собеседница.

— Патроны? Да, конечно боевые. Мы же, типо, на войну приехали. В цирк приехали, бл*, — оккупант.

— А по документам вы еще в Вольске, — собеседница.

— Я знаю, — оккупант.

— Че теперь сделаешь, вот раз такая хр*нь? Тут вообще, я говорю, готовятся все к войне, блин, достали уже, — собеседница.

— К какой войне? — оккупант.

— К Третьей мировой! Не живется спокойно, видимо, что ли, — собеседница.

— Наверное, — оккупант.

— Потерпи уже немного, — собеседница.

— Ой, быстрее "Груз-200" к тебе приедет, чем я это все вытерплю, бл*. Вот тормозит только ты да Максим тормозит, все. Пока тормозит. Скоро и это тормозить уже не будет, — оккупант.

Напомним, ГУР перехватило разговор оккупантов, где военнослужащий 70-го мотострелкового полка РФ жалуется на огромные потери под Угледаром. Кроме того, он сомневается в том, на той ли стороне он воюет.

Также мы писали, что недавно украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.