Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Быстрее груз-200 к тебе приедет": оккупант рассказал об отсутствии желания жить arrow

"Быстрее груз-200 к тебе приедет": оккупант рассказал об отсутствии желания жить

25 апреля 2023 18:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Быстрее груз-200 к тебе приедет": оккупант рассказал об отсутствии желания жить
Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росЗМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский военнослужащий рассказал об отсутствии желания жить дальше. Оккупант подчеркнул, что ему сложно на войне в Украине.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте также:

Перехваченный разговор оккупанта:

— Че-то совсем ты такой уже без настроения, без...все у тебя уже упало, да? — собеседница.

— Ну, х*ли, бл*, сжимается все, нах*й. Вообще покоя, нах*й, не дают. Иной раз застрелится уже, с*ка, охота, бл*, — оккупант.

— А че, у вас боевые? — собеседница.

— Патроны? Да, конечно боевые. Мы же, типо, на войну приехали. В цирк приехали, бл*, — оккупант.

— А по документам вы еще в Вольске, — собеседница.

— Я знаю, — оккупант.

— Че теперь сделаешь, вот раз такая хр*нь? Тут вообще, я говорю, готовятся все к войне, блин, достали уже, — собеседница.

— К какой войне? — оккупант.

— К Третьей мировой! Не живется спокойно, видимо, что ли, — собеседница.

— Наверное, — оккупант.

— Потерпи уже немного, — собеседница.

— Ой, быстрее "Груз-200" к тебе приедет, чем я это все вытерплю, бл*. Вот тормозит только ты да Максим тормозит, все. Пока тормозит. Скоро и это тормозить уже не будет, — оккупант. 

Напомним, ГУР перехватило разговор оккупантов, где военнослужащий 70-го мотострелкового полка РФ жалуется на огромные потери под Угледаром. Кроме того, он сомневается в том, на той ли стороне он воюет.

Также мы писали, что недавно украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас