Валерій Залужний оприлюднив відео про контрнаступ ЗСУ: Молитва за визволення України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. фото: facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поширив нове відео з українськими захисниками. На відео військові читають молитву за визволення України.

Відповідні кадри були оприлюднені у Telegram Валерія Залужного.

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"Прийшов час повертати своє", — коротко прокоментував відео Залужний.

Молитва за визволення України

В межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

На створення відеоролика авторів надихнула "Молитва українського націоналіста", написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, однак тут текст дещо змінений.

"Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Я йду знищувати

ворогів землі рідної,

вбивць моїх братів,

ґвалтівників моїх посестр.

Нехай рука моя буде твердою,

щоб вбивати ворогів!

Нехай око моє буде ясним,

щоб вбивати ворогів!

Нехай зброя моя буде справна,

щоб вбивати ворогів!

Нехай воля моя буде сталь,

щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!"

Ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.

Автори проєкту

Компанія K&K Group: Гнат Коробко (СЕО), Олександр Копил (СЕО), Віталій Варбанець (PR-директор)

Компанія BelkaStrelkа: Юрій Білий (СЕО), Олександр Коптєв (креативний директор, copyright).

Production

Компанія FILM. UA Group: Сергій Созановський (співзасновник FILM. UA Group), Олександр Веремієнко (продюсер).

Режисер: Максим Сметана.

Оператор: Сергій Михальчук.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав, що перемога у війні для України означає не лише відновлення контролю над усіма захопленими територіями. Йдеться про створення таких умов, які не дозволять повторення подібної агресії у майбутньому.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як Україна готувалася до вторгнення Росії. За його словами, підготовка до вторгнення була великим комплексом заходів.