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ЗСУ "демілітаризували" склад боєприпасів ворога: вибухове відео

24 травня 2023 15:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ "демілітаризували" склад боєприпасів ворога: вибухове відео
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України показали відео, як підриває схованку боєприпасів окупантів. Зокрема, схованка була розташована в лісі.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

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"66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України підриває ворожі боєкомплекти", — йдеться у повідомленні.

На вказаному відео нам показали, де розташована схованка окупантів. Наступний кадр — як вона вибухає. Потім іде кадр, де все в диму.

Нагадаємо, Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Водночас військові РФ невпинно втрачають позиції.

Також ми писали, що Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

Додамо, завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО в Бахмуті було знищено штурмову групу ворога. Для цього вистачило лише двох чітких ударів української артилерії.

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